Терюшков: «Я против иностранцев в РПЛ. Ужесточение лимита или исключение легионеров – оптимальный вариант»

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы России Роман Терюшков высказался о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.

Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Изменения должно утвердить Министерство спорта.

«Лично моя позиция по лимиту на легионеров не изменилась – я в принципе против иностранцев в РПЛ и считаю, что мы можем и должны играть без них.

Оптимальный вариант, на мой взгляд – ужесточение лимита или вообще исключение легионеров. А новый формат, предложенный РФС, находится на рассмотрении у Министерства спорта, он может быть и отклонен, пока нельзя точно сказать.

Этим летом мы на своем примере столкнулись с тем, что конкурентоспособных русских пацанов на многие позиции просто невозможно найти. Их в принципе нет, мы их перестали готовить, стали сажать на лавки и вместо них брать иностранцев.

Безусловно, проще купить иностранца, чем воспитать своего игрока с восьми лет. Взять парня и десять лет вкладывать в него, чтобы получить игрока сборной.

Конечно, люди идут по простому пути и покупают готовых легионеров. Но я надеюсь, что путь воспитания доморощенных игроков будет уместен в нашем футболе в будущем.

У нас в баскетболе произошла подобная ситуация, когда мы подменили всех наших игроков на легионеров. Это привело к тому, что сборная, которая всех пугала и была настоящей дрим-тим, сейчас не попадает на Олимпийские игры. Сейчас будет та же история с футболом, а дальше – хоккей?

Но, раз принято такое решение, мы, как и любой другой клуб РПЛ, должны подчиниться этим требованиям. Я не особо верил в такой исход, особенно учитывая нынешние обстоятельства, но что поделать?

В любом случае все решения, которые принимает РФС, исходят из планов исполнения долгосрочной программы развития футбола.

Если все эти действия направлены на формирование сильной сборной, это пойдет на пользу команде и мы увидим нашу сборную в более достойном состоянии, то это будет здорово», – сказал Терюшков.

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