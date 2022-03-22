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Терюшков: «Легионеры вредят развитию футбола. Они занимают места доморощенных игроков»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об отъезде легионеров из РПЛ.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

«Я бы не стал сравнивать клубы ФНЛ и Премьер-лиги. Мы понимаем, что сейчас происходит отъезд легионеров. Я всегда говорил, что они нам мешают и вредят развитию отечественного футбола. Они занимают места молодых доморощенных спортсменов с отечественным паспортом.

Игра «Краснодара» после ухода легионеров показывает, что ребята играют и борются, а результат от этого, может, даже где-то лучше. Зритель будет ходить и смотреть на воспитанников своих спортивных школ гораздо охотнее», — сказал Терюшков.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
  • Ограничения касаются только заявки команд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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22.03.2022 23:16
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