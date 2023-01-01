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Экс-президент «Ливерпуля» может стать совладельцем «Челси»

Консорциум бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона объединился с президентом World Athletics Себастьяном Коу, чтобы сделать совместное предложение о покупке «Челси». Оно уже официально отправлено.

Бротон и Коу готовы вкладываться в развитие инфраструктуры «Челси» и усиление состава. Также они обещают дать возможность фанатам активно участвовать в решении вопросов.

  • «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
  • Клуб может не доиграть сезон.
  • Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.

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Источник: Sky Sports

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