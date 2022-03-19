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  • Гоцук: «У Ваноли должны быть другие претензии, а точно не ко мне»

Гоцук: «У Ваноли должны быть другие претензии, а точно не ко мне»

19 марта 2022, 19:06
4

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

– Вы знаете, что у тренера «Спартака» претензии к вам из-за того, что вы стояли за воротами и мешали во время пенальти Квинси Промеса?

– Мне судья указал, где стоять, я там и стоял. У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно.

– По какому?

– Не могу сказать.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Нижний Новгород Спартак Гоцук Кирилл Ваноли Паоло
Комментарии (4)
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Fusballer
1647706345
Действительно. Подумаешь человека покалечил.
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Каратель помойников
1647767568
благодаря травме Аиртона,Россия узнала ещё одного ноунейма.первое вью и гляди как распетушился..даже Вася Берёза с Игнашём скромее были.а гоцук,что это?
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Hektor 84
1647784304
Дать бы тебе по физиономии костолом
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maygli
1647964394
А на кой ему судья сказал стоять за воротами? Что-то тут не чисто. Явный сговор.
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