Гоцук: «У Ваноли должны быть другие претензии, а точно не ко мне»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.
– Вы знаете, что у тренера «Спартака» претензии к вам из-за того, что вы стояли за воротами и мешали во время пенальти Квинси Промеса?
– Мне судья указал, где стоять, я там и стоял. У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно.
– По какому?
– Не могу сказать.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
- «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»