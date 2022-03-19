Гоцук: «У Ваноли должны быть другие претензии, а точно не ко мне»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

– Вы знаете, что у тренера «Спартака» претензии к вам из-за того, что вы стояли за воротами и мешали во время пенальти Квинси Промеса?

– Мне судья указал, где стоять, я там и стоял. У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно.

– По какому?

– Не могу сказать.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

«Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery