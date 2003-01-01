Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Гоцук: «У Ваноли должны быть другие претензии, а точно не ко мне»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи во втором тайме не реализовали пенальти.

– Вы знаете, что у тренера «Спартака» претензии к вам из-за того, что вы стояли за воротами и мешали во время пенальти Квинси Промеса?

– Мне судья указал, где стоять, я там и стоял. У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно.

– По какому?

– Не могу сказать.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»
Примера. «Валенсия» победила «Эльче». Черышев сыграл впервые с 8 января, Понсе провел 58 минут
Мостовой: «У «Спартака» в обороне полное безобразие. Смешно это все» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:06
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +12920

    Fusballer 1 час назад

    Действительно. Подумаешь человека покалечил.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11