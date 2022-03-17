Лига конференций. «Буде-Глимт» Хайкина пробился в 1/4 финала, забив «АЗ Алкмаару» на 106-й минуте

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «АЗ Алкмааром» со счетом 2:2.

Норвежцы после домашней победы 2:1 уступили в гостевой встрече 1:2, однако в дополнительных таймах забили еще один гол и прошли дальше.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин провел всю игру и получил желтую карточку.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Павлидис, 18; 1:1 – Пеллегрино, 26; 2:1 – Павлидис, 30; 2:2 – Сампстед, 105+1.

Ответный матч – 1:2.

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