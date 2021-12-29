Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

Лига конференций. «Буде-Глимт» Хайкина пробился в 1/4 финала, забив «АЗ Алкмаару» на 106-й минуте

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью с «АЗ Алкмааром» со счетом 2:2.

Норвежцы после домашней победы 2:1 уступили в гостевой встрече 1:2, однако в дополнительных таймах забили еще один гол и прошли дальше.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин провел всю игру и получил желтую карточку.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Павлидис, 18; 1:1 – Пеллегрино, 26; 2:1 – Павлидис, 30; 2:2 – Сампстед, 105+1.

Ответный матч – 1:2.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
«Буде-Глимт» Хайкина – первая в 21-м веке норвежская команда, дошедшая до 1/4 финала еврокубка
Лига конференций. «Базель» Чалова вылетел от «Марселя» и другие результаты
Чалов – в старте «Базеля» на матч Лиги конференций с «Марселем» 1
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.03.2022 23:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11