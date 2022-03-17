Пункт об отступных Холанда в размере 75 миллионов действует до 30 апреля

В контракте нападающего Эрлинга Холанда с «Боруссией» заканчивается срок действия пункта о сумме отступных.
По информации Marca со ссылкой на Bild, пункт об отступных Холанда в размере 75 миллионов евро действует только до 30 апреля.
После этой даты «Боруссия» сможет требовать за трансфер норвежца более высокую сумму.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Сообщалось, что «Ман Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом.
- Английский клуб готов предложить ему более 500 тысяч фунтов в неделю.
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Источник: Marca