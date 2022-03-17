Пункт об отступных Холанда в размере 75 миллионов действует до 30 апреля

В контракте нападающего Эрлинга Холанда с «Боруссией» заканчивается срок действия пункта о сумме отступных.

По информации Marca со ссылкой на Bild, пункт об отступных Холанда в размере 75 миллионов евро действует только до 30 апреля.

После этой даты «Боруссия» сможет требовать за трансфер норвежца более высокую сумму.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Сообщалось, что «Ман Сити» уже согласовал условия личного контракта с Холандом.

Английский клуб готов предложить ему более 500 тысяч фунтов в неделю.

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