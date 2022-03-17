Караваев: «В любой другой ситуации я бы был в сборной»

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил свой отказ от вызова в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
«Мы созвонились с Карпиным и решили, что лучше готовиться с «Зенитом» в двухразовом режиме. Я пропустил два матча, потом выходил на замену.
Нужно больше тренироваться, чтобы помочь ребятам. В любой другой ситуации я бы был в сборной», – сказал Караваев.
- Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
- Команда будет работать в Москве.
- Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.
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Источник: Sport24