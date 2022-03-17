Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Караваев: «В любой другой ситуации я бы был в сборной»

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил свой отказ от вызова в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Мы созвонились с Карпиным и решили, что лучше готовиться с «Зенитом» в двухразовом режиме. Я пропустил два матча, потом выходил на замену.

Нужно больше тренироваться, чтобы помочь ребятам. В любой другой ситуации я бы был в сборной», – сказал Караваев.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи» 29
Терюшков – об отказе Дзюбы ехать в сборную: «Че мы его обсуждаем? Его поступок говорит о многом. Бог ему судья» 7
Филимонов – о Дзюбе: «В мое время такого не могло быть, чтобы игрок отказывался приехать в сборную. От нее никогда не отказываются» 15
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16264

    Garrincha58 40 секунд назад

    правильно сделал зачем своё время тратить на не понятные "московские каникулы" иначе это никак не назовёшь.....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11