Широков: «Думаю, Ракицкий летом вернется в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о будущем защитника Ярослава Ракицкого. Россиянин предсказал возвращение украинца в состав.

«Сейчас все успокоится, и летом Ракицкий вернется в состав «Зенита», скорее всего. Я так думаю. Ему нужно переждать эту фазу», – сказал Широков.

Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.

Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

В начале марта защитник расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

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