Бруну Фернандеш заразился коронавирусом. Его участие в матче с «Атлетико» под вопросом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что у полузащитника Бруну Фернандеша обнаружен COVID-19.

Пока неизвестно, успеет ли португалец вылечиться, чтобы сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

В этом сезоне Фернандеш забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 36 играх.

«МЮ» примет «Атлетико» во вторник, 15 марта, в 23:00 мск.

Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

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