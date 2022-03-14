Бруну Фернандеш заразился коронавирусом. Его участие в матче с «Атлетико» под вопросом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что у полузащитника Бруну Фернандеша обнаружен COVID-19.
Пока неизвестно, успеет ли португалец вылечиться, чтобы сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
- В этом сезоне Фернандеш забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 36 играх.
- «МЮ» примет «Атлетико» во вторник, 15 марта, в 23:00 мск.
- Первая встреча в Мадриде завершилась ничьей 1:1.
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Источник: Manchester Evening News