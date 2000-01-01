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Тухель: «Точно останусь в «Челси» до конца сезона»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал свое будущее в клубе.

«Я точно останусь до конца сезона. Надо ежедневно оценивать ситуацию, потому что все может меняться.

Клуб выставлен на продажу, и, надеюсь, все будет хорошо. Так что будем идти вперед день за днем.

Мы не несем ответственности за ситуацию, так что будем заниматься своим делом», – сказал Тухель.

  • Немец возглавляет «Челси» с января 2021 года.
  • У клуба возникли проблемы из-за санкций британского правительства против его владельца Романа Абрамовича.
  • Лондонцы идут на 3-м месте в АПЛ после 28 туров.

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Источник: Goal

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