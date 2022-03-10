Бензема и Мбаппе общались 15 минут в отдельной комнате после матча «Реал» – «ПСЖ»

Нападающие Карим Бензема и Килиан Мбаппе пообщались после матча 1/8 финала ЛЧ «Реал» – «ПСЖ» (3:1).

Оба француза отличились во вчерашнем матче. Бензема сделал хет-трик, Мбаппе забил один гол.

По информации Marca, французы беседовали в течении 15 минут в одной из комнат, примыкающих к раздевалке «Реала». Там же находилась и мать форварда «ПСЖ».

Известно, что у Мбаппе есть договоренность о летнем переходе в «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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