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Колосков: «Вера и надежда в то, что матч Россия – Польша состоится, есть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение сборной России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022.

  • В финал стыков вышла Польша. Она сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
  • ФИФА отстранила Россию от международных турниров.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

«Заявление ФИФА о присуждении Польше автоматической победы не имеет никакого значения для нас – нам нужно надеяться на суд. Другое дело, что он может состояться и в конце года, когда чемпионат мира закончится, никто же не знает, когда CAS начнет рассматривать апелляцию РФС. Сейчас нашим спортивным руководителям всех рангов надо форсировать это событие, потому что это единственный шанс восстановить справедливость и провести стыковой матч.

Вера и надежда в то, что матч Россия – Польша состоится, есть. Сейчас нам надо использовать все свое влияние и все возможности для того, чтобы CAS в срочном порядке рассмотрел апелляцию. В этом случае высока вероятность проведения матча, потому что решение ФИФА никакого отношения к уставным документам организации не имеет. Это чисто политическое, неспортивное решение. У РФС есть все основания для победы в суде, поэтому будем верить, что мы сыграем с Польшей и что спортивный принцип будет соблюден», – сказал Колосков.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 36 минут назад

    Еще один маразматик.

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    Рейтинг: +2614

    nemolod 44 минуты назад

    Да здравствует их спортивный суд? - Да просто отклонят протест-там все уже давно без нас (и без вас) решили - найдут какую-нибудь лазейку !

    0
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    Рейтинг: +59774

    portero 1 час назад

    Почётный сколько получает вознаграждения, продолжает звиздеть про надежду...

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    Рейтинг: +5484

    Давид59 2 часа назад

    Товарищ верь!

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    Рейтинг: +766

    jek718875 3 часа назад

    Вот такие заявления принимаются,вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я

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