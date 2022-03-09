Польша: «Мы бы предпочли обыграть Россию на поле»

Польский футбольный союз отреагировал на выход в финал стыков ЧМ-2022. Польша прошла туда автоматически, так как ФИФА отстранила сборную России от международных турниров.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», – сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

В финале Польша сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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