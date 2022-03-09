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Польша: «Мы бы предпочли обыграть Россию на поле»

9 марта 2022, 10:35
27

Польский футбольный союз отреагировал на выход в финал стыков ЧМ-2022. Польша прошла туда автоматически, так как ФИФА отстранила сборную России от международных турниров.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», – сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

  • В финале Польша сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

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Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (27)
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TOMSON
1646811742
В начале ныть начали, а теперь про честную победу заговорили. Но ничего, карма своё возьмёт и Поляков на ЧМ не будет
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Hektor 84
1646811750
И потому заскулили мы с ними играть не будем))))
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Чоткар Патыр
1646811826
Теперь отмазываются. Типа не насосали на выход в финал, а просто других вариантов не было. Ну с..ки
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Vepras
1646812026
ФИФА стала политической организацией, филиалом ЕС. Своими действиями они подогревают конфликты и разделяют страны.
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Серёга-Динамовец
1646812478
Твари конченые,зассали играть с нами,мразь.....
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JTherry
1646813726
"мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле..." пшеки прошли в финал стыков не по спортивному принципу, а по политическим мотивам - значит, на ЧМ-22 не попадут...
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piligrim1986
1646814616
вот пшеки ушлые, а че ж вы истерию подняли, да еще и кентов привлекли? черти
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"supermax"
1646815296
поздно прикидываться мужиками
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mahan
1646816773
Зассали вы играть. Как были прос....ми так и остались.
Ответить
sochi-2013
1646819633
«Гиена Европы» оч(ко)нулась!»( Такой характеристикой Польшу наградил Черчилль, которого сложно упрекнуть в незнании политических и военных реалий 30-х гг.)
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