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Польша: «Мы бы предпочли обыграть Россию на поле»

Польский футбольный союз отреагировал на выход в финал стыков ЧМ-2022. Польша прошла туда автоматически, так как ФИФА отстранила сборную России от международных турниров.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», – сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

  • В финале Польша сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Источник: ТАСС

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Сегодня, 10:35
Комментарии21
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    Рейтинг: +3992

    Snek 5 минут назад

    Прямо в открытую злорадствуют.
    Футбол вне политики чо.

    1
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    Рейтинг: +186

    saf05 5 минут назад

    Ссыкуны

    1
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    Рейтинг: +1649

    mahan 14 минут назад

    Зассали вы играть. Как были прос....ми так и остались.

    2
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    Рейтинг: +14840

    KLIM777 32 минуты назад

    вы сыкуны, которые все время стучали в двери УЕФА. Надеюсь вас в Катаре будут пороть как курв, хотя лучше вам туда не доходить.

    4
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    Рейтинг: +9478

    "supermax" 39 минут назад

    поздно прикидываться мужиками

    4
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    Рейтинг: +7635

    piligrim1986 50 минут назад

    вот пшеки ушлые, а че ж вы истерию подняли, да еще и кентов привлекли? черти

    4
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    Рейтинг: +21601

    JTherry 1 час назад

    "мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле..."
    пшеки прошли в финал стыков не по спортивному принципу, а по политическим мотивам - значит, на ЧМ-22 не попадут...

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    Рейтинг: +967

    zlobny_zenitos 1 час назад

    Половина норвежской сборной лыжной "астматики" и все хорошо, никого не лишают, у них же есть предписание врача...капец...Все сборники палились на допингах и норги и америкосы и другие и что...тишина, срача нет, флага и гимна никто не лишен...Все хорошо, только Россия зло...Что о футболе говорить...и про все остальные виды спорта, если олимпийские принципы просто похоронил запад...и со спортсменами - инвалидами позволяют так поступать... А круг то замкнут, и в суд не пойдешь, потому что это их же суд, не независимый...типа CAS этого...и что...в пользу нас решение будет...ага... Так что кроме мата слов нет...

    3
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    Рейтинг: +69

    Nemchinevich I.P. 1 час назад

    ФИФА в очередной раз доказывает что это не спортивная организация а Поляки проявили слабость и обрадовались ,что есть удобные не спортивные пути. К сожалению мы для Европы интересны только в экономических выгодах.Возможно ЧМ и не состоится вообще жизнь сейчас меняется каждую минуту. Всем
    здоровья и удачи!!!✌️ Береги себя.

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    Рейтинг: +967

    zlobny_zenitos 1 час назад

    ФИФА, УЕФА, МОК и прочие основополагающие спортивные организации давно стали "палкой для битья спортсменов из РФ" и политизировались на 100/500%...При чем наплевать им на законы, хваленое западное право (в т.ч. международное)...демократия мля...Действуют по указке, переобуваются и т.п. Спортивные принципы умерли...всё...нет больше ни олимпийских, никаких. Ведут себя как "женщины с низкой социальной ответственностью"... Вечером объявляют, что наши параолимпийцы допущены...потом звонок...и под предлогом скуления других команд, что им дискомфортно выступать...утром говорят, что не допущены наши... как можно так?! 8 лет наши инвалиды готовились (на прошлую в Корее их тоже также не пустили...).

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