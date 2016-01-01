Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч и повышение зарплаты в случае попадания в ЛЧ

Не видать бонусов!!!
Игроки «Арсенала» получат крупный бонус, если попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В случае попадания в топ-4 АПЛ лондонский клуб выплатит футболистам значительную часть призовых и денег, полученных от телеконтракта. Бонусы буду распределены пропорционально между всеми игроками.
По информации Daily Mail, максимальный бонус составит около 500 тысяч фунтов. В случае попадания в ЛЧ также увеличится зарплата некоторых игроков, в чьих контрактах прописан такой пункт.
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