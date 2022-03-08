Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч и повышение зарплаты в случае попадания в ЛЧ

Игроки «Арсенала» получат крупный бонус, если попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В случае попадания в топ-4 АПЛ лондонский клуб выплатит футболистам значительную часть призовых и денег, полученных от телеконтракта. Бонусы буду распределены пропорционально между всеми игроками.

По информации Daily Mail, максимальный бонус составит около 500 тысяч фунтов. В случае попадания в ЛЧ также увеличится зарплата некоторых игроков, в чьих контрактах прописан такой пункт.

«Арсенал» занимает 4-е место в АПЛ.

Клуб набрал 48 очков в 25 матчах.

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