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Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч и повышение зарплаты в случае попадания в ЛЧ

Игроки «Арсенала» получат крупный бонус, если попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В случае попадания в топ-4 АПЛ лондонский клуб выплатит футболистам значительную часть призовых и денег, полученных от телеконтракта. Бонусы буду распределены пропорционально между всеми игроками.

По информации Daily Mail, максимальный бонус составит около 500 тысяч фунтов. В случае попадания в ЛЧ также увеличится зарплата некоторых игроков, в чьих контрактах прописан такой пункт.

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Источник: Daily Mail

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