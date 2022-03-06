АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории

Рабочая ссылка есть?)
Пресс-служба АПЛ подготовила нарезку лучших голов в истории дерби Манчестера. Очередное начнется в 19:30 по Москве.
«Какой самый культовый гол в манчестерском дерби?» – спросила АПЛ у аудитории.
- Согласно букмекерским котировкам, фаворит дерби – «Манчестер Сити».
- Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в таблице.
- «Манчестер Юнайтед» при любом исходе останется на 4-м месте.
What's the most iconic goal ever scored in the Manchester derby? #MCIMUN pic.twitter.com/aJeBskBFfO— Premier League (@premierleague) March 6, 2022
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