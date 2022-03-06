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АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории

Пресс-служба АПЛ подготовила нарезку лучших голов в истории дерби Манчестера. Очередное начнется в 19:30 по Москве.

«Какой самый культовый гол в манчестерском дерби?» – спросила АПЛ у аудитории.

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Источник: твиттер АПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +55

    u_ban 2 часа назад

    Рабочая ссылка есть?)

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