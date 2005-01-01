Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

РПЛ и ФНЛ могут обжаловать исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Пресс-служба РПЛ отреагировала на исключение лиги из Ассоциации европейских футбольных лиг. Решение может быть обжаловано.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – написала РПЛ.

  • Ассоциация основана в 2005 году.
  • Штаб-квартира расположена в швейцарском Ньоне.
  • РПЛ была в составе Ассоциации с 2007 года.

«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА

Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Вероной». Россиянин пропустил пять предыдущих встреч

Активных фанатов «Спартака» на дерби с «Динамо» не будет

Источник: телеграм-канал РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:23
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +268

    BRAZILES 7 минут назад

    ищдациациюите а азию --вихную ассациацию

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11