РПЛ и ФНЛ могут обжаловать исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Пресс-служба РПЛ отреагировала на исключение лиги из Ассоциации европейских футбольных лиг. Решение может быть обжаловано.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – написала РПЛ.