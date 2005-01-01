РПЛ и ФНЛ могут обжаловать исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Пресс-служба РПЛ отреагировала на исключение лиги из Ассоциации европейских футбольных лиг. Решение может быть обжаловано.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», – написала РПЛ.

Ассоциация основана в 2005 году.

Штаб-квартира расположена в швейцарском Ньоне.

РПЛ была в составе Ассоциации с 2007 года.

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