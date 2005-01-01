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РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сообщила о решении исключить из своего состава РПЛ. Также из числа ассоциированных членов организации исключена ФНЛ.

«Совет директоров организации принял такое решение в связи со сложившимися чрезвычайными обстоятельствами.

Организация выражает солидарность всем пострадавшим на Украине людям и надеется, что ситуация быстро нормализуется», – заявила Ассоциация.

  • Организация основана в 2005 году.
  • Штаб-квартира расположена в швейцарском Ньоне.
  • РПЛ была в составе Ассоциации с 2007 года.

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Источник: твиттер Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

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Комментарии8
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    Рейтинг: +3912

    ziborock 34 минуты назад

    Через месяц уже против Украины начнут санкции вводить!)))

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    Рейтинг: +1392

    Тазит 1 час назад

    Нужно вместе с Беларусью, Эритреей, КНДР и Сирией создать свою ассоциацию и в её рамках проводить альтернативный ЧМ !

    0
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    Рейтинг: +2669

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Фсё, теперь симферопольскую Таврию, донецкий Шахтер и луганскую Зарю можно зачислять в РФС.

    4
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    Рейтинг: +3340

    Spirit_78 > Радио1000шумеров 1 час назад

    Надеюсь, так и сделают.

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    Рейтинг: +424

    mikatv > Радио1000шумеров 1 час назад

    Донецкий Шахтер базируется в Киеве и принадлежит Р. Ахметову. Твой чемпионат он вертел)

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    Рейтинг: +960

    Lilipyt > mikatv 50 минут назад

    Ага скажи еще что нибудь что то умное. Его шахты в ДНР и его будут вертеть))) Но ему не так важно где будет клуб лишь бы кеш капал. Поэтому все 8 лет они работали без остановки. Удивительно? Ни капли!)

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    Рейтинг: +3912

    ziborock > mikatv 32 минуты назад

    Ахметов в Женеву слинял да и футболистов Шахтера в Киеве нет!!!

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    Рейтинг: +2669

    Радио1000шумеров > mikatv 13 минут назад

    Михуил, Путин и тебя, и твоего Ахметова вертел.

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