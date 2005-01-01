РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сообщила о решении исключить из своего состава РПЛ. Также из числа ассоциированных членов организации исключена ФНЛ.

«Совет директоров организации принял такое решение в связи со сложившимися чрезвычайными обстоятельствами.

Организация выражает солидарность всем пострадавшим на Украине людям и надеется, что ситуация быстро нормализуется», – заявила Ассоциация.