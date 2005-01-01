РПЛ и ФНЛ исключены из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Через месяц уже против Украины начнут санкции вводить!)))
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сообщила о решении исключить из своего состава РПЛ. Также из числа ассоциированных членов организации исключена ФНЛ.
«Совет директоров организации принял такое решение в связи со сложившимися чрезвычайными обстоятельствами.
Организация выражает солидарность всем пострадавшим на Украине людям и надеется, что ситуация быстро нормализуется», – заявила Ассоциация.
- Организация основана в 2005 году.
- Штаб-квартира расположена в швейцарском Ньоне.
- РПЛ была в составе Ассоциации с 2007 года.