Американо-швейцарский консорциум предложит за «Челси» гораздо меньше 4 миллиардов, которые хочет Абрамович (Никола Имфельд)

Журналист Blick Никола Имфельд сообщил, что Роману Абрамовичу не удастся продать «Челси» за 4 миллиарда фунтов.

Ни один потенциальный покупатель клуба не готов столько платить. Предложение американо-швейцарского консорциума будет гораздо ниже.

При этом считается, что российский бизнесмен не будет долго торговаться, поскольку время работает против него.