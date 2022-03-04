Американо-швейцарский консорциум предложит за «Челси» гораздо меньше 4 миллиардов, которые хочет Абрамович (Никола Имфельд)

Журналист Blick Никола Имфельд сообщил, что Роману Абрамовичу не удастся продать «Челси» за 4 миллиарда фунтов.
Ни один потенциальный покупатель клуба не готов столько платить. Предложение американо-швейцарского консорциума будет гораздо ниже.
При этом считается, что российский бизнесмен не будет долго торговаться, поскольку время работает против него.
- В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
Источник: твиттер Николы Имфельда