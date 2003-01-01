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Американо-швейцарский консорциум предложит за «Челси» гораздо меньше 4 миллиардов, которые хочет Абрамович (Никола Имфельд)

Журналист Blick Никола Имфельд сообщил, что Роману Абрамовичу не удастся продать «Челси» за 4 миллиарда фунтов.

Ни один потенциальный покупатель клуба не готов столько платить. Предложение американо-швейцарского консорциума будет гораздо ниже.

При этом считается, что российский бизнесмен не будет долго торговаться, поскольку время работает против него.

  • В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
  • Он владеет клубом с 2003 года.
  • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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Источник: твиттер Николы Имфельда

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Сегодня, 13:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +354

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Абраша бери, что дают. Евроамериканцы стали пиратскими Сомали. Отберут силой.

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    Рейтинг: +9768

    Alekxei Z. 1 час назад

    Что здесь то выкладывать этот торг ?
    Может нам тут сброситься и помочь Роману.

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