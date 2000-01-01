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    Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)

    «Акрон» из ФНЛ сейчас находится без тренерского штаба. Он не приехал в Россию, несмотря на то что уже должен готовить команду к ближайшему официальному матчу.

    «Главный тренер «Акрона» испанец Рамон Трибульетч и группа его помощников (в штабе — еще два испанца, хорват, серб и турок) в данный момент отсутствуют в расположении «Акрона», который сегодня в Жигулевске начинает подготовку к календарному матчу с «Велесом».

    Тренировка намечена на 14:00.

    Ничего не утверждаю, но, по словам очевидцев, Трибульетч находился в растерянном состоянии уже на сборе в Турции после случившихся событий. После сбора команда получила несколько выходных — и все разъехались по домам», – сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22631

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Чем меньше в России триебульетчев, тем лучше!

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