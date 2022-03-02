Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)

Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)

2 марта 2022, 12:02
1

«Акрон» из ФНЛ сейчас находится без тренерского штаба. Он не приехал в Россию, несмотря на то что уже должен готовить команду к ближайшему официальному матчу.

«Главный тренер «Акрона» испанец Рамон Трибульетч и группа его помощников (в штабе – еще два испанца, хорват, серб и турок) в данный момент отсутствуют в расположении «Акрона», который сегодня в Жигулевске начинает подготовку к календарному матчу с «Велесом».

Тренировка намечена на 14:00.

Ничего не утверждаю, но, по словам очевидцев, Трибульетч находился в растерянном состоянии уже на сборе в Турции после случившихся событий. После сбора команда получила несколько выходных – и все разъехались по домам», – сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 1
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном» 5
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. ФНЛ Испания. Примера Акрон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1646216935
Чем меньше в России триебульетчев, тем лучше!
Ответить
Главные новости
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
2
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
9
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Все новости
Все новости
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
13:10
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
10:48
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
10:14
1
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
Вчера, 11:51
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 09:54
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
Вчера, 00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+