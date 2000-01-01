Тренерский штаб «Акрона» во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов (Сергей Ильев)

«Акрон» из ФНЛ сейчас находится без тренерского штаба. Он не приехал в Россию, несмотря на то что уже должен готовить команду к ближайшему официальному матчу.

«Главный тренер «Акрона» испанец Рамон Трибульетч и группа его помощников (в штабе — еще два испанца, хорват, серб и турок) в данный момент отсутствуют в расположении «Акрона», который сегодня в Жигулевске начинает подготовку к календарному матчу с «Велесом».

Тренировка намечена на 14:00.

Ничего не утверждаю, но, по словам очевидцев, Трибульетч находился в растерянном состоянии уже на сборе в Турции после случившихся событий. После сбора команда получила несколько выходных — и все разъехались по домам», – сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

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