Дзюба отправился на сбор вместе с «Акроном»

«Акрон» назвал состав на первый сбор в этом году. В составе находится нападающий Артем Дзюба, который ранее проходил медобследование отдельно от команды.

Новичок клуба Ифет Дьяковац и Мавис Чибота присоединятся к тольяттинцам в ближайшие дни. Никита Баранок начнeт предсезонную подготовку вместе с «Акроном-2».

На сборы с основной командой поехали воспитанники «Акрон-Академии Коноплeва» вратари Матвей Безрогов, Артeм Григорьев, защитник Никита Криворучко, а также защитник второй команды Алексей Соловьeв.