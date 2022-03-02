Долг «Манчестер Юнайтед» – 494 миллиона

Опубликован новый финансовый отчет «Манчестер Юнайтед». В нем указано, что суммарный чистый долг клуба составляет 494 миллиона фунтов стерлингов.

По сравнению с 2020 годом долг вырос на более чем восемь процентов.

В отчете указана и суммарная годовая зарплатная ведомость манчестерцев – 391 миллион.

«Манчестер Юнайтед» остается без трофеев с 2017 года.

Сейчас команда идет в АПЛ 4-й.

Ближайший соперник – «Манчестер Сити» (6 марта).

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