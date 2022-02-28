Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Я горд за такой «Зенит»! «Бетис» не знал, куда деваться»

Орлов: «Я горд за такой «Зенит»! «Бетис» не знал, куда деваться»

28 февраля 2022, 08:57
24

Журналист Геннадий Орлов остался доволен игрой «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Зенит» просто переиграл «Бетис», который выставил боевой состав. При 40 тысячах зрителей питерцы показали потрясающий футбол!

В общем, «Зенит» напоминал европейскую топ-команду. Все очень быстро работали с мячом. А как оказались готовы к матчу физически? Ведь в концовке смогли прибавить. Испанцы уже еле ползали... А как «Бетис» был рад, что арбитр не засчитал два мяча?

В первом случае был офсайд, да. А во втором? Испанцам помог VAR. Но ситуация довольно забавная.

Ерохин наступил на ногу сопернику. Но оба футболиста ведь не участвовали в эпизоде! Не могли ни на что повлиять. Мяч пролетел дальше – Чистяков забил. Но что поделать...

И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит. Да ведь как разыграли! Любо-дорого смотреть было на те комбинации.

«Зенит» превзошел соперника в скорости. В принципе, какие-то зачатки просматривались в матче с «Челси». Но с «Бетисом» не было отрезка, когда гости «просели». Да, испанцы попали в штангу. Но в целом-то мы смотрелись явно предпочтительнее.

Я горд за такой «Зенит»! Команда Семака играла в современный футбол. «Бетис» уже не знал, куда деваться. Испанцы радовались нулевой ничье! Будущее у питерцев явно просматривается.

Мне очень понравилось, что каждый футболист «Зенита» играл с чувством собственного достоинства. Не было какой-то растерянности, комплексов. Солидно! Никто не нервничал, не дергался.

Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Были очень близки к дополнительному времени. «Бетис», говоря языком бокса, уже висел на канатах. Без сил. А «Зенит» добавлял и добавлял, прижимал и прижимал», – сказал Орлов.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Еще по теме:
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом» 4
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва 1
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бетис Орлов Геннадий
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1646028702
И в итоге спрятался в 1/8 финала.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646029116
Золотой голос Газпрома в своём репертуаре.
Ответить
ЮНик
1646029547
Надо памятник на берегу Невы поставить, как минимум! Причем выше газпромовской башни! Вся Россия гордится! Богатыри Невы!!!
Ответить
Лягушка Попрыгушка
1646030034
Если БЫЫЫЫЫ лазурятник забил гол(в начале матча) при нулях,их бы Бетис в асфальт укатал ГЕНАААААА!!
Ответить
нейтральныйкакникто
1646032560
И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит.----- Может быть , но не дешевле , чем три на чужом поле в ворота чемпиона и действительного нынешнего лидера......Гена , это тот самый момент , когда лучше промолчать , а не нести ересь.....Я видел ЧМ-82 СССР -Бразилия , ЧМ-86 СССР-Бельгия, ..... ну и.....Там наши были не хуже как минимум, а даже и лучше...... А толку?Бельгия 3-место, наши в 16 лучших , а Бразилия .....даже слов нет...
Ответить
serppion
1646039135
Орлов в курсе, чем закончилось противостояние Зенита с Бетисом? Эх, было бы чем гордиться...
Ответить
Plyash
1646043657
Губошлёп старый,а сам-то не желаешь в психиатричку деться.Есть свободная вакансия.
Ответить
Garrincha58
1646052729
а что теперь и чем гордиться всех наших команд теперь вряд ли когда допустят эти уёфовские уроды к еврокубкам
Ответить
Krics
1646070947
пердын старый Газпром ахнулся можно хавальнмк закрыть ,походу нацпроект накрылся,измо
Ответить
Hektor 84
1646287453
А чем гордиться то!
Ответить
Главные новости
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
4
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
5
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
12
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+