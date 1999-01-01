Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Орлов: «Я горд за такой «Зенит»! «Бетис» не знал, куда деваться»

    Журналист Геннадий Орлов остался доволен игрой «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

    «Зенит» просто переиграл «Бетис», который выставил боевой состав. При 40 тысячах зрителей питерцы показали потрясающий футбол!

    В общем, «Зенит» напоминал европейскую топ-команду. Все очень быстро работали с мячом. А как оказались готовы к матчу физически? Ведь в концовке смогли прибавить. Испанцы уже еле ползали... А как «Бетис» был рад, что арбитр не засчитал два мяча?

    В первом случае был офсайд, да. А во втором? Испанцам помог VAR. Но ситуация довольно забавная.

    Ерохин наступил на ногу сопернику. Но оба футболиста ведь не участвовали в эпизоде! Не могли ни на что повлиять. Мяч пролетел дальше – Чистяков забил. Но что поделать...

    И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит. Да ведь как разыграли! Любо-дорого смотреть было на те комбинации.

    «Зенит» превзошел соперника в скорости. В принципе, какие-то зачатки просматривались в матче с «Челси». Но с «Бетисом» не было отрезка, когда гости «просели». Да, испанцы попали в штангу. Но в целом-то мы смотрелись явно предпочтительнее.

    Я горд за такой «Зенит»! Команда Семака играла в современный футбол. «Бетис» уже не знал, куда деваться. Испанцы радовались нулевой ничье! Будущее у питерцев явно просматривается.

    Мне очень понравилось, что каждый футболист «Зенита» играл с чувством собственного достоинства. Не было какой-то растерянности, комплексов. Солидно! Никто не нервничал, не дергался.

    Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Были очень близки к дополнительному времени. «Бетис», говоря языком бокса, уже висел на канатах. Без сил. А «Зенит» добавлял и добавлял, прижимал и прижимал», – сказал Орлов.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    «Зенит» продлил контракт с генеральным директором Медведевым на три года

    Дуглас Сантос – о продлении контракта: «Зенит» в меня верит. Финансы – не главное»

    Дуглас Сантос: «Алберто сильнее Азмуна в плане обороны»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15635

      paracetamol 1 час назад

      Зенит был на голову выше. Судьишка продажный оказался, чистый гол не засчитал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13008

      NewLife > paracetamol 29 минут назад

      Это только в РПЛ такие голы чистые, а "враги" судят не по правилам газпрома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11418

      playsh 1 час назад

      Губошлёп старый,а сам-то не желаешь в психиатричку деться.Есть свободная вакансия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15635

      paracetamol > playsh 1 час назад

      Сказал наполеончик к из дурдома...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11418

      playsh > paracetamol 11 минут назад

      Похоже,сам оттуда тявкнул...пробегай далее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2627

      FRZZ 2 часа назад

      Орлов кажется забыл с каким счетом закончилась игра. А так гордиться не чем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3729

      serppion 2 часа назад

      Орлов в курсе, чем закончилось противостояние Зенита с Бетисом? Эх, было бы чем гордиться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13008

      NewLife 3 часа назад

      "«Зенит» просто переиграл «Бетис»"
      Почему тогда на табло 0:0 ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15635

      paracetamol > NewLife 1 час назад

      Потому что судьи были натовские. Чего другого ждать было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16216

      Anton01011969 3 часа назад

      Если бы Зенит выиграл, тогда можно было радоваться!!! Хотя, у Зенита украли чистый гол!!!Надо было забивать ещё!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14110

      Cleaner 4 часа назад

      Орлов, Бетис ДЕЛСЯ в 1/8 Лиги Европы. А Зенит вылетел из этой ЛЕ и делся в Питер. Все остальное - это пустой ТРЁП!...(

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      нейтральныйкакникто 4 часа назад

      И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит.----- Может быть , но не дешевле , чем три на чужом поле в ворота чемпиона и действительного нынешнего лидера......Гена , это тот самый момент , когда лучше промолчать , а не нести ересь.....Я видел ЧМ-82 СССР -Бразилия , ЧМ-86 СССР-Бельгия, ..... ну и.....Там наши были не хуже как минимум, а даже и лучше...... А толку?Бельгия 3-место, наши в 16 лучших , а Бразилия .....даже слов нет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11418

      playsh > нейтральныйкакникто 14 минут назад

      СССР-Бельгия были засчитаны два мяча из явного офсайда,это правда.Было очень противно и гадко...
      А что Вы нашли в игре с Бразилией? Играть надо два тайма,а не один.
      Сами виноваты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3278

      ААМ 4 часа назад

      Главное результат. В таких условиях (УЕФА, ФИФА) , и он не очень важен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      russkiisergei 5 часов назад

      Вы представляете, что будет этот маразматик нести, если БЕТИС выйдет минимум в финал.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11