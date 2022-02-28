Орлов: «Я горд за такой «Зенит»! «Бетис» не знал, куда деваться»

Журналист Геннадий Орлов остался доволен игрой «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Зенит» просто переиграл «Бетис», который выставил боевой состав. При 40 тысячах зрителей питерцы показали потрясающий футбол!

В общем, «Зенит» напоминал европейскую топ-команду. Все очень быстро работали с мячом. А как оказались готовы к матчу физически? Ведь в концовке смогли прибавить. Испанцы уже еле ползали... А как «Бетис» был рад, что арбитр не засчитал два мяча?

В первом случае был офсайд, да. А во втором? Испанцам помог VAR. Но ситуация довольно забавная.

Ерохин наступил на ногу сопернику. Но оба футболиста ведь не участвовали в эпизоде! Не могли ни на что повлиять. Мяч пролетел дальше – Чистяков забил. Но что поделать...

И тем не менее забить два гола на чужом поле в ворота третьей команды Испании дорогого стоит. Да ведь как разыграли! Любо-дорого смотреть было на те комбинации.

«Зенит» превзошел соперника в скорости. В принципе, какие-то зачатки просматривались в матче с «Челси». Но с «Бетисом» не было отрезка, когда гости «просели». Да, испанцы попали в штангу. Но в целом-то мы смотрелись явно предпочтительнее.

Я горд за такой «Зенит»! Команда Семака играла в современный футбол. «Бетис» уже не знал, куда деваться. Испанцы радовались нулевой ничье! Будущее у питерцев явно просматривается.

Мне очень понравилось, что каждый футболист «Зенита» играл с чувством собственного достоинства. Не было какой-то растерянности, комплексов. Солидно! Никто не нервничал, не дергался.

Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Были очень близки к дополнительному времени. «Бетис», говоря языком бокса, уже висел на канатах. Без сил. А «Зенит» добавлял и добавлял, прижимал и прижимал», – сказал Орлов.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей