Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

«Какое футбол имеет отношение к политическим событиям и конфликтам разных стран? Я не понимаю. На территории России все спокойно, строятся стадионы, играют дети в школах в футбол, проходят российские и международные матчи. Лишать Россию этого права, когда она его заслужила, даже то, что в Петербурге у нас забрали право проведения финала Лиги чемпионов, я считаю, что это точно незаконно.

Могу сказать одно: здесь два фактора, которые играют роль. Первое – это политика, ФИФА не хочет быть неким раздражителем. И второе – большие бабки, потому что за ФИФА стоят деньги больших рекламодателей и спонсоров. А в основном это деньги заокеанские, крупных глобальных монополий, которые диктуют политику ФИФА. Здесь в условиях мощнейших экономических санкций по отношению к России эти же рычаги подключились и сюда. Здесь дело не в футболе», – сказал Свищев.