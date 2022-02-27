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    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

    «Какое футбол имеет отношение к политическим событиям и конфликтам разных стран? Я не понимаю. На территории России все спокойно, строятся стадионы, играют дети в школах в футбол, проходят российские и международные матчи. Лишать Россию этого права, когда она его заслужила, даже то, что в Петербурге у нас забрали право проведения финала Лиги чемпионов, я считаю, что это точно незаконно.

    Могу сказать одно: здесь два фактора, которые играют роль. Первое — это политика, ФИФА не хочет быть неким раздражителем. И второе — большие бабки, потому что за ФИФА стоят деньги больших рекламодателей и спонсоров. А в основном это деньги заокеанские, крупных глобальных монополий, которые диктуют политику ФИФА. Здесь в условиях мощнейших экономических санкций по отношению к России эти же рычаги подключились и сюда. Здесь дело не в футболе», – сказал Свищев.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +835

      Krics 1 час назад

      вот и увидим патриотов,биатлонисты отказались выступать без флага,они Патриоты.

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