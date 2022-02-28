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  • Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

28 февраля 2022, 01:39
6

Дмитрий Свищев, депутат Государственной думы РФ, прокомментировал решение ФИФА относительно сборной России. Она будет выступать, но в нейтральном статусе.

«Какое футбол имеет отношение к политическим событиям и конфликтам разных стран? Я не понимаю. На территории России все спокойно, строятся стадионы, играют дети в школах в футбол, проходят российские и международные матчи. Лишать Россию этого права, когда она его заслужила, даже то, что в Петербурге у нас забрали право проведения финала Лиги чемпионов, я считаю, что это точно незаконно.

Могу сказать одно: здесь два фактора, которые играют роль. Первое – это политика, ФИФА не хочет быть неким раздражителем. И второе – большие бабки, потому что за ФИФА стоят деньги больших рекламодателей и спонсоров. А в основном это деньги заокеанские, крупных глобальных монополий, которые диктуют политику ФИФА. Здесь в условиях мощнейших экономических санкций по отношению к России эти же рычаги подключились и сюда. Здесь дело не в футболе», – сказал Свищев.

  • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
  • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (6)
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Krics
1646005047
вот и увидим патриотов,биатлонисты отказались выступать без флага,они Патриоты.
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Давид59
1646025526
Там, где явные рычаги санкций, он умудрился увидеть "большие бабки". Ну-ну.
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alex1951
1646039980
Свищ,наконец то дошло! Вот и колись....Тебе в той,загробной жизни они уже не понадобятся -спасай Россию.....Слуга,твою ма ть ,народа!
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BRO_football
1646042960
Конечно. Думаете, просто так перенесли финал ЛЧ именно в Париж. Арабские шейхи по-любому занесли.
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