Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение ФИФА лишить сборную России флага и гимна. Он призвал подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«ФИФА и УЕФА – это не политические, а только общественно значимые организации. Они не имеют права принимать решения с политическим окрасом. Их заявления – самое настоящее безобразие. Футболисты и народ в данной ситуации не несут никакой ответственности. За что их наказывать? Евросоюз под диктовку США уже применил ряд санкций в отношении отдельных личностей. Если они хотят выступать на соревнованиях без участия России, то пусть так и скажут.

Это самая настоящая политическая провокация против нашей страны. Считаю, что РФС в срочном порядке должен обращаться с протестом в CAS и аргументировать нашу претензию. Футбол не имеет отношения к политике», – сказал Кавазашвили.