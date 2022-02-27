Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение ФИФА лишить сборную России флага и гимна. Он призвал подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

    «ФИФА и УЕФА – это не политические, а только общественно значимые организации. Они не имеют права принимать решения с политическим окрасом. Их заявления – самое настоящее безобразие. Футболисты и народ в данной ситуации не несут никакой ответственности. За что их наказывать? Евросоюз под диктовку США уже применил ряд санкций в отношении отдельных личностей. Если они хотят выступать на соревнованиях без участия России, то пусть так и скажут.

    Я понимаю, когда Олимпийский комитет России подвергся наказанию якобы за допинг, но тот вердикт был принят именно из-за допингового скандала. Сейчас же спортсменов наказывают из-за ситуации на Украине. Это самая настоящая политическая провокация против нашей страны. Считаю, что РФС в срочном порядке должен обращаться с протестом в CAS и аргументировать нашу претензию. Футбол не имеет отношения к политике», – сказал Кавазашвили.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран 1 час назад

      О чем ты Кавазашвили ? После нападения пукина на европейскую страну, Россия уже страна агрессор и изгой. Пахнет третьей мировой войной, если ты не понял. Кому после этого какой то там футбол сдался ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11