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    Левандовски: «Вы уже победитель, если заняли второе место после Месси в голосовании на «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает себя победителем последнего розыгрыша «Золотого мяча». Поляк в голосовании занял второе место.

    «Если вы проиграли Лионелю Месси, став вторым, вы также можете считать себя победителем. Сравнение с Лионелем Месси означает, что у меня был отличный сезон.

    Я хочу играть еще несколько лет, по крайней мере, пять лет! Если через два года я начну сбавлять, то подумаю о завершении карьеры, но не сейчас», – цитирует Левандовски Sport24 со ссылкой на Sport.es.

    • Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.
    • Он лучший бомбардир сезона Бундеслиги.
    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по числу голов в 23 турах. Он сам его установил в прошлом сезоне

    Источник: Sport24

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    27.02.2022 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1447

      Bozigit 9 часов назад

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