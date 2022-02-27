Левандовски: «Вы уже победитель, если заняли второе место после Месси в голосовании на «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает себя победителем последнего розыгрыша «Золотого мяча». Поляк в голосовании занял второе место.
«Если вы проиграли Лионелю Месси, став вторым, вы также можете считать себя победителем. Сравнение с Лионелем Месси означает, что у меня был отличный сезон.
Я хочу играть еще несколько лет, по крайней мере, пять лет! Если через два года я начну сбавлять, то подумаю о завершении карьеры, но не сейчас», – цитирует Левандовски Sport24 со ссылкой на Sport.es.
- Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.
- Он лучший бомбардир сезона Бундеслиги.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: Sport24