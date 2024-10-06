Баллак прокомментировал информацию, что встречается с девушкой покойного сына

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о слухах, что он встречается с девушкой своего покойного сына.

48-летний Баллак сейчас в отношениях с 24-летний Софией Шнайдерхан.

Ранее европейские СМИ сообщали, что София встречалась с покойным сыном Баллака Эмилио, который погиб после ДТП на квадроцикле.

«В связи с текущими сообщениями в СМИ я чувствую себя обязанным сделать следующее разъяснение: моя партнерша София не является бывшей девушкой моего покойного сына и не дружила с ним. Мы предпримем правовые меры против этой лжи и просим уважать нашу частную жизнь», – сказал Баллак по ситуации.

Баллак с Софией с 2022 года.

Фото: соцсети Софии Шнайдерхан