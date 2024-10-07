Заявление «Боруссии Д» в связи с годовщиной атаки ХАМАС на Израиль

Дортмундская «Боруссия» опубликовала пост про конфликт на Ближнем Востоке.

«Год назад движение ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день.

Мы оплакиваем убитую фанатку «Боруссии» Нетту Эпштейн, и наши мысли с ее семьей. Мы скорбим о жертвах и думаем о заложниках.

Против террора, на стороне всех миролюбивых народов Ближнего Востока», – говорится в публикации клуба.