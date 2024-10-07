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    • Заявление «Боруссии Д» в связи с годовщиной атаки ХАМАС на Израиль

    Заявление «Боруссии Д» в связи с годовщиной атаки ХАМАС на Израиль

    Дортмундская «Боруссия» опубликовала пост про конфликт на Ближнем Востоке.

    «Год назад движение ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день.

    Мы оплакиваем убитую фанатку «Боруссии» Нетту Эпштейн, и наши мысли с ее семьей. Мы скорбим о жертвах и думаем о заложниках.

    Против террора, на стороне всех миролюбивых народов Ближнего Востока», – говорится в публикации клуба.

    • 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль ракетами и вооруженными бойцами.
    • В результате нападения погибли около 1200 человек, были взяты заложники.
    • В ответ израильтяне проводят военную операцию в секторе Газа.

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    Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»

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    07.10.2024 21:55
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
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    Не забудьте, пост запилить где вы евреев грели печкой
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