Заявление «Боруссии Д» в связи с годовщиной атаки ХАМАС на Израиль

Дортмундская «Боруссия» опубликовала пост про конфликт на Ближнем Востоке.
«Год назад движение ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день.
Мы оплакиваем убитую фанатку «Боруссии» Нетту Эпштейн, и наши мысли с ее семьей. Мы скорбим о жертвах и думаем о заложниках.
Против террора, на стороне всех миролюбивых народов Ближнего Востока», – говорится в публикации клуба.
- 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль ракетами и вооруженными бойцами.
- В результате нападения погибли около 1200 человек, были взяты заложники.
- В ответ израильтяне проводят военную операцию в секторе Газа.