Аршавин дал прогноз на выступление «Локомотива» в этом сезоне

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» в нынешнем чемпионате России займет место не ниже пятого.
«У «Локомотива» сбалансированный состав, Батраков здорово выглядит. В первой пятерке они точно закончат. А если все удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», – сказал Аршавин.
- «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в РПЛ, уступая только «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идет «Зенит» с 26 очками.
- В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место.