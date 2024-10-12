Аршавин дал прогноз на выступление «Локомотива» в этом сезоне

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» в нынешнем чемпионате России займет место не ниже пятого.

«У «Локомотива» сбалансированный состав, Батраков здорово выглядит. В первой пятерке они точно закончат. А если все удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», – сказал Аршавин.