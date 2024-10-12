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    • Аршавин дал прогноз на выступление «Локомотива» в этом сезоне

    Аршавин дал прогноз на выступление «Локомотива» в этом сезоне

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» в нынешнем чемпионате России займет место не ниже пятого.

    «У «Локомотива» сбалансированный состав, Батраков здорово выглядит. В первой пятерке они точно закончат. А если все удачно сложится, то борьбу за чемпионство никто не отменял», – сказал Аршавин.

    • «Локомотив» набрал 27 очков и занимает второе место в РПЛ, уступая только «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идет «Зенит» с 26 очками.
    • В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    1728724166
    Какой рискованный и квалифицированный прогноз- "в первой пятёрке точно закончат!".Вот что значит знаменитый футболист прошлого. Я тоже так могу "спрогнозировать":"Зенит" в этом году не вылетит в ФНЛ!!!
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