Глушенков раскрыл отношение к оскорбительным кричалкам в адрес «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» раскрыл отношение к оскорблениям клуба.

Болельщики других клубов РПЛ регулярно на матчах скандируют: «Зенит» – позор российского футбола!».

– «Зенит» не очень сильно любят. Есть фон. В команде это чувствуется?

– Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится. А кто тогда ниже находится?

– Тебя это как-то обижает, влияет на тебя?

– Нет. Я же говорю, что не обращаю внимания ни на что. Сказали – и сказали. Посмеялись – и все, господи, с позитивом отношусь.