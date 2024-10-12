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    • Глушенков раскрыл отношение к оскорбительным кричалкам в адрес «Зенита»

    Глушенков раскрыл отношение к оскорбительным кричалкам в адрес «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» раскрыл отношение к оскорблениям клуба.

    • Болельщики других клубов РПЛ регулярно на матчах скандируют: «Зенит» – позор российского футбола!».

    «Зенит» не очень сильно любят. Есть фон. В команде это чувствуется?

    – Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится. А кто тогда ниже находится?

    – Тебя это как-то обижает, влияет на тебя?

    – Нет. Я же говорю, что не обращаю внимания ни на что. Сказали – и сказали. Посмеялись – и все, господи, с позитивом отношусь.

    • Глушенков в «Зените» с лета.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 3-ми.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1728726890
    Последнее время стал много базарить. Никак лыжи в госдуму навострил...
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    Айболид
    1728727074
    Каких других клубов РПЛ ? Местная "ячейка" свиносекты + тамошние маргиналы , продавшиеся за флакон огненной воды - вот ядро этих позорщиков . . Да и то , далеко не на всех стадиках . А на кубковых "мячиках" и вовсе ....
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    ...уефан
    1728727813
    ...Бомбер, сегодня, вообще-то, у Н.П. Симоняна День рождения, могли бы упрмянуть-поздравить, а вы тягомотину про Глушенкова, как соплю из носа тяните...
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    NewLife
    1728728672
    С умственными способностями напряг у парня)
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    NewLife
    1728729553
    "Подождите, «позор российского футбола» шесть лет подряд чемпионом России становится." Убийца не может считаться преступником, ведь он 6 лет висит на доске передовиков производства. Тиражировать высеры этого недоумка, это тоже позор Бомбардира.
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    subbotaspartak
    1728729744
    Легко произнёс заветную фразу
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728730618
    Кто же тогда срамтак, если позор - Зенит самый успешный клуб? Значит они - Позор в квадрате, если его тащат судьи в каждом туре? Гыгыгы
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    Интерес
    1728735833
    Привыкай.Скоро тебе будут кричать такое же.А иммунитет уже есть,только ***** будет на это реагировать.
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