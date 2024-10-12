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    • Казахстан может начать переговоры о матче с Россией исходя из решения Черчесова

    Казахстан может начать переговоры о матче с Россией исходя из решения Черчесова

    Президент Казахстанской футбольной федерации Адлет Барменкулов прокомментировал возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

    «У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича [Черчесова]. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», – сказал Барменкулов.

    • Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сейчас возглавляет национальную команду Казахстана
    • РФС не смог найти соперника для сборной России на октябрьскую международную паузу.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Договаривайтесь скорее,пока его Барменкулов не выгнал!
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