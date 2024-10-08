Левандовски оценил влияние Роналду на футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги наций с Португалией высказался о влиянии форварда соперника Криштиану Роналду на развитие футбола.
«Что касается Криштиану, то он вписал много страниц в историю и всегда поднимал планку для всех вокруг себя, это нельзя упускать из виду.
Хотя он достиг всего или почти всего, ему 39 лет и скоро исполнится 40, очевидно, что у него есть амбиции, так как он злится и нервничает [на поле], и это говорит о его больших амбициях. Я думаю, если бы у него не было такой злости, могло бы показаться, будто он играет просто ради игры. Но у него явно все еще есть желание, и физически он в очень хорошей форме, что показывает, что путь, который он выбрал, был успешным.
Независимо от возраста, его показатели продолжают расти, а не наоборот. Конечно, он – исключение, и таких исключений, как он, очень мало», – сказал Левандовски.
- Матч Польша – Португалия пройдет в Варшаве 12 октября и начнется в 21:45 мск.
- После двух туров португальцы лидируют в группе A1 c 6 очками, поляки занимают третью позицию с 3 очками.