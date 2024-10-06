Примера. «Барселона» в гостях разгромила «Алавес» (3:0) благодаря хет-трику Левандовски

В матче 9-го тура Примеры «Алавес» на своем поле крупно проиграл «Барселоне» – 0:3.

Все голы в игре в первом тайме забил нападающий «блауграны» Роберт Левандовски. Поляк отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах. В этом сезоне на счету 36-летнего форварда 12 мячей в 11 матчах во всех турнирах.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 24 очками после 9 матчей. На счету «Алавеса» 10 баллов и 12-я позиция в Ла Лиге.

Испания. Примера. 9-й тур

Алавес – Барселона – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 7; 0:2 – Левандовски, 22; 0:3 – Левандовски, 32.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры