Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Вратаря «Баварии» могут наказать за слова «сядь, дрочила» представителю «Байера»

    Вратаря «Баварии» могут наказать за слова «сядь, дрочила» представителю «Байера»

    Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза начал проверку эпизода с гневными высказываниями резервного вратаря «Баварии» Свена Ульрайха в адрес членов делегации «Байера» во время матча команд в 5-м туре Бундеслиги.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Ульрайх сначала жаловался на то, что соперники затягивают время. Затем он обратился к кому-то из леверкузенского клуба со словами: «Стой там, бомж».

    Через несколько секунд Ульрайх крикнул спортивному директору «Байера» Симону Рольфесу: «Эй, сядь, Рольфес, дрочила».

    Рольфес прокомментировал данную ситуацию: «Я этого не слышал и не заметил. Каждый несет ответственность за свои слова».

    • Отмечается, что Ульрайх извинился за свои высказывания.
    • Матч «Бавария»«Байер» прошел 28 сентября и закончился ничьей 1:1.
    • Ульрайх провел в этом сезоне 2 игры, пропустил 2 мяча.

    Новости по теме
    Лига чемпионов. «Реал» и «Бавария» проиграли во 2-м туре 3
    «Астон Вилла» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024
    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Бавария», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DMитрий
    1727865222
    Когда это Дзюба в Байер перешёл? Свену что-то просто показалось.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+