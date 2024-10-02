Вратаря «Баварии» могут наказать за слова «сядь, дрочила» представителю «Байера»

Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза начал проверку эпизода с гневными высказываниями резервного вратаря «Баварии» Свена Ульрайха в адрес членов делегации «Байера» во время матча команд в 5-м туре Бундеслиги.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Ульрайх сначала жаловался на то, что соперники затягивают время. Затем он обратился к кому-то из леверкузенского клуба со словами: «Стой там, бомж».
Через несколько секунд Ульрайх крикнул спортивному директору «Байера» Симону Рольфесу: «Эй, сядь, Рольфес, дрочила».
Рольфес прокомментировал данную ситуацию: «Я этого не слышал и не заметил. Каждый несет ответственность за свои слова».
- Отмечается, что Ульрайх извинился за свои высказывания.
- Матч «Бавария» – «Байер» прошел 28 сентября и закончился ничьей 1:1.
- Ульрайх провел в этом сезоне 2 игры, пропустил 2 мяча.