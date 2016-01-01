Юран – после разгрома от «Динамо»: «Доволен увиденным, ожидал худшего»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями после матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3). Он принял команду на этой неделе.

«Насколько я успел изучить команду? За три дня сложно, нереально. Со многими, кто сейчас в «Химках», я работал. С кем не работал, тоже знаю, встречались, виделись.

Пообщался с каждым иностранцем, с Бруно Вианой попрактикую португальский.

В целом увиденным сегодня я доволен, ожидал худшего», – сказал Юран.

Это 3-й приход Юрана в «Химки».

Команда идет последней в РПЛ.

Следующий соперник – «Локомотив».

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