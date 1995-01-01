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    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал попадание в заявку на матч 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3) своего сына Артема. Он на поле не появился.

    «Он был с «Химками». Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме. Он будет играть, если завоюет место. Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему», – сказал Юран.

    • Ранее Юран-младший выступал за «Ротор-2».
    • Юран-старший вернулся в «Химки» на этой неделе.
    • Команда идет в РПЛ последней.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3395

      Axe111 2 часа назад

      Видимо очень талантливый футболист))))))

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      Рейтинг: +5035

      AtticusFinch 4 часа назад

      Все будет по-спортивному. А мы и не сомневаемся))в 24 года 0 игр в Премьер Лиге))) наверняка очень талантливый парнишка, просто кроме отца этого никто не видит))

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