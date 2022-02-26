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  • Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

26 февраля 2022, 17:23
3

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал попадание в заявку на матч 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3) своего сына Артема. Он на поле не появился.

«Он был с «Химками». Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме. Он будет играть, если завоюет место. Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему», – сказал Юран.

  • Ранее Юран-младший выступал за «Ротор-2».
  • Юран-старший вернулся в «Химки» на этой неделе.
  • Команда идет в РПЛ последней.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо Юран Сергей
Комментарии (3)
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ArReal
1645889864
Все будет по-спортивному. А мы и не сомневаемся))в 24 года 0 игр в Премьер Лиге))) наверняка очень талантливый парнишка, просто кроме отца этого никто не видит))
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Axe111
1645899448
Видимо очень талантливый футболист))))))
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Hektor 84
1646248184
А что юрашка расскажи
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