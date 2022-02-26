Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал попадание в заявку на матч 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3) своего сына Артема. Он на поле не появился.

«Он был с «Химками». Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме. Он будет играть, если завоюет место. Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему», – сказал Юран.