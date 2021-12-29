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    «Селтик» в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

    «Селтик» в этом сезоне вылетел сразу из трех еврокубков: из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал первой такой командой в истории.

    Накануне шотландцы в 1/16 финала Лиги конференций уступили норвежскому «Буде-Глимт».

    • «Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии.
    • Он выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1967 году.
    • Последний раз в еврокубковом финале «Селтик» играл в 2003 году (Кубок УЕФА, поражение от «Порту»).

    Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран 3 часа назад

      Он стал первой такой командой в истории.=====Это рекорд.))

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