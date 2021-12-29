«Селтик» в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Он стал первой такой командой в истории.=====Это рекорд.))
«Селтик» в этом сезоне вылетел сразу из трех еврокубков: из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал первой такой командой в истории.
Накануне шотландцы в 1/16 финала Лиги конференций уступили норвежскому «Буде-Глимт».
- «Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии.
- Он выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1967 году.
- Последний раз в еврокубковом финале «Селтик» играл в 2003 году (Кубок УЕФА, поражение от «Порту»).
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