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  • Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»

Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будет элемент сатисфакции»

25 февраля 2022, 22:25
3

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом». С немцами работает бывший тренер москвичей Доменико Тедеско.

«Такие переплетения всегда добавляют противостоянию определeнных красок и эмоций. Наверняка будет элемент сатисфакции – Тедеско захочет доказать на фоне «Спартака», что он великолепный тренер.

У московского клуба тоже будет сильная мотивация – не исключена повышенная ситуация и в материальном плане. По факту вокруг матча мы увидим обнимания, целования, комплименты и разговоры о том, какое прекрасное время Тедеско провeл в «Спартаке», но на поле я ожидаю бескомпромиссную борьбу. У «Лейпцига» будет двойной, тройной, а то и пятерной настрой. Тедеско и так отличается большой эмоциональностью на бровке и в раздевалке, а тут будут прямо искры лететь.

«Лейпциг» – явный фаворит. В чемпионате Германии зимний перерыв короткий, и он давно закончился. «Лейпциг» набрал приличную форму и показывает добротный футбол. Там всегда очень грамотная селекция, теоретическая поддержка от комплексных групп, хорошее обеспечение тренировочного процесса. Может, и Тедеско где-то поменял в связи с этим свои методики. «Лейпциг» – один из самых передовых клубов Европы по тренировочному процессу. Но у «Спартака» ещe есть время подготовиться, а как он сработал на зимних сборах, мы увидим в его ближайших играх», – сказал Щербаченко.

  • Матчи состоятся 10 и 17 марта.
  • Домашний матч «Спартак» проведет на нейтральном поле по решению УЕФА.
  • Тедеско выводил «Спартак» в Лигу чемпионов.

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Источник: Euro-football
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак РБ Лейпциг Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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JTherry
1645822379
в чем сатисфакция..? Тедеско никто не выгонял, доработал контракт до конца... разве что перед ветеранами Спартака "сатисфакцию" получить...)
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serppion
1645845586
У меня к такому противнику (Тедеско) одни симпатии.
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алдан2014
1645856019
Бред сивой кобылы
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