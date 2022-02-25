Фанаты не обеспечат ЦСКА визуальную и звуковую поддержку на матче со «Спартаком»

Активные болельщики ЦСКА в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» сообщили, что их команда останется без звуковой поддержки. Причины не приводятся.

«Армейцы!

Уже завтра нас ждeт 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием», – написали фанаты.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.

«Спартак» в любом случае останется 9-м.

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