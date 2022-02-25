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    Фанаты не обеспечат ЦСКА визуальную и звуковую поддержку на матче со «Спартаком»

    Активные болельщики ЦСКА в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» сообщили, что их команда останется без звуковой поддержки. Причины не приводятся.

    «Армейцы!

    Уже завтра нас ждeт 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием», – написали фанаты.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.
    • ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.
    • «Спартак» в любом случае останется 9-м.

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    Источник: телеграм-канал «Люди в Черном»

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    25.02.2022 20:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 1 час назад

      Для тех кто не следил за новостями напомню. FanID не введен, как обязательный документ для посещения на стадионе. Но не отменен. В данный момент до конца чемпионата проводится тестирование и оформляется по желанию фанатов.

      0
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      Рейтинг: +1528

      vmonomah17 6 часов назад

      Хоть матч спокойно пройдет без этих обезьян

      0
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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 6 часов назад

      У вас совсем что ли провалы в памяти? Говорили же, что все болельщики в РПЛ протестуют против введения Fan ID и в знак протеста они отказываются посещать стадион!

      1
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt > BRO_football 1 час назад

      Да и как это связано? Фанаты придут на стадион, но не будут вести активные действия. Перефразировав будут кузьмичами.

      0
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      Рейтинг: +6597

      mamba9090909 7 часов назад

      Какая тут поддержка, если свинки завтра пообрывают гривы лошадкам.))

      0
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      Рейтинг: +5867

      Добрый Бобер 7 часов назад

      Так бойкот же вроде, не? Там ни тех, ни других быть не должно, по идее.

      0
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 7 часов назад

      Предатели. Думают только о себе. Не фанаты это, а так, посидеть на воздухе пришли...(((

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      Рейтинг: +15

      leikopanzir > Cleaner 4 часа назад

      жирно

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