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  • Фанаты не обеспечат ЦСКА визуальную и звуковую поддержку на матче со «Спартаком»

Фанаты не обеспечат ЦСКА визуальную и звуковую поддержку на матче со «Спартаком»

25 февраля 2022, 20:14
7

Активные болельщики ЦСКА в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» сообщили, что их команда останется без звуковой поддержки. Причины не приводятся.

«Армейцы!

Уже завтра нас ждeт 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить матч, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием», – написали фанаты.

  • Матч начнется в 19:00 по Москве.
  • ЦСКА в случае победы поднимется на 3-е место.
  • «Спартак» в любом случае останется 9-м.

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Источник: телеграм-канал «Люди в Черном»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (7)
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Добрый Бобер
1645810793
Так бойкот же вроде, не? Там ни тех, ни других быть не должно, по идее.
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mamba9090909
1645811629
Какая тут поддержка, если свинки завтра пообрывают гривы лошадкам.))
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BRO_football
1645813885
У вас совсем что ли провалы в памяти? Говорили же, что все болельщики в РПЛ протестуют против введения Fan ID и в знак протеста они отказываются посещать стадион!
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vmonomah17
1645814445
Хоть матч спокойно пройдет без этих обезьян
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Lilipyt
1645830585
Для тех кто не следил за новостями напомню. FanID не введен, как обязательный документ для посещения на стадионе. Но не отменен. В данный момент до конца чемпионата проводится тестирование и оформляется по желанию фанатов.
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