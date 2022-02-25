Гендиректор «Ман Сити»: «Футбол в США смотрят больше людей, чем в Великобритании»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сравнил популярность футбола в США и Великобритании.

«Мы хотим, чтобы МЛС стала одной из лучших футбольных лиг в мире. И это возможно. Для нас, City Football Group, США – более крупный рынок, чем Великобритания.

В США футбол смотрят больше людей, чем в Великобритании. У зрителей большой выбор, но американский рынок огромен. ЧМ-2026 усилит этот эффект, как это было в 1994 году», – сказал Сориано.