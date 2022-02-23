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    Вице-губернатор Петербурга: «Подготовка к финалу ЛЧ идет в соответствии с планом»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов

    «Подготовка к финальному матчу Лиги Чемпионов идет в соответствии с планом. Мы не ориентируемся на статьи в британских СМИ», – заявил Пиотровский.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

    Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

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    Источник: «Эхо Москвы»

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    23.02.2022 00:28
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