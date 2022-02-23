Вице-губернатор Петербурга: «Подготовка к финалу ЛЧ идет в соответствии с планом»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов

«Подготовка к финальному матчу Лиги Чемпионов идет в соответствии с планом. Мы не ориентируемся на статьи в британских СМИ», – заявил Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

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