«Аль-Садд» стал чемпионом Катара под руководством экс-тренера «Рубина» Грасии

В чемпионате Катара досрочно определился победитель.

За три тура до завершения первенства чемпионом стал «Аль-Садд».

Команда под руководством экс-тренера «Рубина» Хави Грасии разгромила «Аль-Ахли» (8:2) и стала недосягаемой для конкурентов.

Для «Аль-Садда» это второе подряд чемпионство и 16-е в истории.

Congratulations to all #AlSadd fans on the occasion of our 16th league title triumph!Join us on Friday at our home stadium to celebrate with the #QNBstarsLeague shield #CHAMP16NS pic.twitter.com/SzclJnZXK7