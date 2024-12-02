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  • «Аль-Наср» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Аль-Наср» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 19:50
Аль-Наср
02.12.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Садд
80' Р. Сайсс (АГ)
53' А. Афиф 90+9' А. Унас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
11
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Кристо
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Али Мухтар
ОП
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
25
Отавио
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
81
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
18
Гильерме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
23
A. Hatim
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
83
Аль-Наджди
14
Ляпорт
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
11
Брозович
17
аль-Хаибари
29
Гариб
94
Талиска
20
Габриэль
10
Мане
3-2-2-1-2
22
Баршам
6
Отавио
29
Сайсс
20
Аталь
4
Камара
11
Ваад
5
Салман
14
Машаал
16
Хухи
11
Афиф
17
Кристо
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
17
аль-Хаибари
25
Отавио
25
Отавио
17
аль-Хаибари
29
Гариб
22
Уэсли
22
Уэсли
29
Гариб
14
Машаал
8
Урибе
8
Урибе
14
Машаал
20
Аталь
18
Гильерме
18
Гильерме
20
Аталь
17
Кристо
96
Унас
96
Унас
17
Кристо
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Садд
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Али Мухтар
ОП
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
81
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Али Мухтар
ОП
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
81
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Садд
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
676
262
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Садда», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Садд»

«Аль-Наср» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Садд Аль-Наср
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