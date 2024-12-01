2 декабря на стадионе Al Awal Park в Эр-Рияде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов Азии Элита, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Садд». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но «Аль-Наср» выглядит более уверенно, в то время как «Аль-Садд» будет бороться за стабильность на выезде.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» в этом сезоне продолжает показывать отличные результаты. Команда занимает 3-е место с 13 очками после 5 туров. Лидер команды, Криштиану Роналду, с 15 голами продолжает вести атаку, а команда в целом демонстрирует стабильность, выиграв 4 последних матча. В последних 5 играх «Аль-Наср» забил 12 голов, но пропустил 4, что подтверждает их атакующий потенциал при вполне приличной защите.

Последние матчи «Аль-Наср»:

Аль-Гарафа 1:3 «Аль-Наср»

«Аль-Наср» 2:0 Дамак

«Аль-Наср» 5:1 Аль-Айн

Аль-Рияд 0:1 «Аль-Наср»

«Аль-Наср» 3:2 Аль-Фейсали

«Аль-Садд»

«Аль-Садд» демонстрирует неплохие результаты, но все-таки остаeтся в тени соперников в группе, занимая 5-е место с 9 очками. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, но еe игра в атаке и обороне оставляет желать лучшего. В последних 5 играх «Аль-Садд» забил 12 голов, но пропустил 5. Лидер команды, Акрам Афиф, с 9 голами в 18 матчах продолжает оставаться важным игроком, но коллектив в целом испытывает проблемы с более сильными соперниками.

Последние матчи «Аль-Садд»:

Личные встречи

«Аль-Наср» имеет небольшое преимущество в очных встречах с «Аль-Садд», выиграв 2 из последних 3 матчей, в том числе последний домашний матч в 2021 году. Несмотря на это, «Аль-Садд» также смог забить в большинстве встреч, что делает их опасным соперником.

Последние встречи:

«Аль-Садд» 1:2 «Аль-Наср» (2021)

«Аль-Наср» 3:1 «Аль-Садд» (2021)

«Аль-Садд» 3:1 «Аль-Наср» (2019)

Статистика

«Аль-Наср»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 4 матча подряд

«Аль-Садд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия: не проигрывают в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Садд»

«Аль-Наср» имеет явное преимущество, особенно с учeтом своей атакующей мощи и более стабильной игры в обороне. Несмотря на хорошие результаты «Аль-Садда», их оборона не выдерживает напора более сильных соперников, как показали недавние результаты. В этом матче «Аль-Наср» должен доминировать и одержать уверенную победу, хотя «Аль-Садд» вполне способен забить один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.

Обоснование прогноза: «Аль-Наср» выглядит фаворитом матча и должен взять три очка на своeм стадионе. «Аль-Садд» способен забить, но не сможет справиться с напором соперника.

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