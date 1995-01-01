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    Широков: «Не увидел, что «Бетис» наголову превосходил «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков дал комментарии по итогам матча с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Ваши впечатления от матча?

    – Результат мог быть лучше, но «Зенит» приехал на игру чуть позже «Бетиса». Однако команда после двух быстрых пропущенных голов в этом же тайме вернулась в игру, оказывала давление на соперника.

    И исходя из этого есть неплохие шансы на второй матч. С другой стороны, соперник из Испании для нас исторически очень неудобен.

    – Как оцените состав «Зенита»?

    – На данный момент он оптимален, и те, кто вышел на замену – Сергеев, Алберто – неплохо вошли. Большего ждали от Клаудиньо. Малком играл по-лидерски.

    – Оцените игру обороны и вратаря?

    – Первый гол – отличная передача со штрафного, попал прямо в голову. Второй мяч – возможно, один из центральных защитников мог чуть раньше встретить бьющего, но он здорово попал.

    По третьему голу есть вопросы – Миша Кержаков чуть неудачно отдал, у Ярослава была к этому моменту желтая карточка, и в другой ситуации он бы игрока просто снес.

    На мой взгляд, в этой ситуации нужно доигрывать эпизод и играть за своими игроками до конца. К сожалению, получилось так – выровняли игру, сравняли по счету, но глупая ошибка в последние минуты первого тайма все перечеркнула.

    – К Дзюбе были вопросы, много критики, но он сыграл хороший матч. Вы удивлены его игрой и удивлены ли его заменой?

    – Тренер лучше видит и чувствует – возможно, Дзюба подустал и хотели уже доиграть за счет более легкого состава.

    Дзюба провел достаточно хороший матч, гол забил хороший, но с его уровнем мастерства надо было забивать и второй – но немного не повезло.

    Много раз говорили на эту тему – когда конкретно что-то против Артема настроено, он мобилизуется и показывает свой лучший футбол.

    – Ваша оценка замен?

    – Мостовой не совсем хорошо вошел. Остальные – неплохо. Правильные замены, какие-то чуть лучше сработали, какие-то чуть хуже.

    Алберто и Сергеев неплохо вошли, были активны, старались цепляться за мячи. Когда вывалился Кузяев, мог отдавать параллельно на Алберто, но принял решение бить сам. Оба этих форварда внесли разнообразие в игру.

    – Клаудиньо провел не лучший матч. Почему?

    – Когда он попадает под такие команды, не всегда уверенно играет. В начале матча, когда высока интенсивность, есть прессинг, ему тяжело. Когда соперник устает, становится легче. Но мы привыкли к тому, что Клаудиньо играет гораздо ярче.

    – С чем связан ваш оптимизм, что нужно сделать, чтобы пройти дальше?

    – «Зенит», за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощенно и в атаку.

    Не увидел, что «Бетис» наголову нас превосходил. Единственное – возможно, в ответной игре выйдут у испанцев основные футболисты, но не думаю, что они значительно сильнее тех, кто играл в Питере.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

    Орлов – о поражении «Зенита»: «Играли на равных с испанским клубом, во втором тайме и вовсе превзошли «Бетис»

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    Чистяков: «Нужно оставить все силы в Испании, чтобы пройти дальше в ЛЕ»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15607

      paracetamol 42 минуты назад

      Согласен, я тоже не увидел, Зенит был сильнее. Но тактика, тактика убогая!

      1
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      Рейтинг: +334

      Zenit40k 1 час назад

      Зенит стоит в одном ряду с такими грандами,как ПСЖ ,манчестер сити ,реал .
      А Бетис вчера отскочил

      1
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      Рейтинг: +14573

      Hektor 84 1 час назад

      Дурь сморозил

      0
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      Рейтинг: +491

      Suvorov51 1 час назад

      Ну ты определил Широкий сразу. что бомжарня не уступала. так Бетис это дворовая команда. за времясвоего существования один раз была чемпионом да так давно. что бомжатника тогда возможно и не было. хотя если правда. то и бомжатник тоже один раз был чемпионом. тут они равны и это точно согласен с тобой

      0
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      Рейтинг: +773

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      По всем показателям, кроме счета Зенит превосходил Бетис.

      3
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      Рейтинг: +1461

      Psih86 1 час назад

      В гостях забить больше чем хозяева, что ещё нужно???

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      Рейтинг: +1951

      serglider > Psih86 1 час назад

      Нужно забить больше чем хозяева... на 2 (два) мяча! Серьезно верите, что на поле испанцев, под рев их болел, у Зени получится это сделать?

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      Рейтинг: +12350

      Fusballer 1 час назад

      Превосходит на голову, на тренерскую голову!

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