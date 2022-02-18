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  • Широков: «Не увидел, что «Бетис» наголову превосходил «Зенит»

Широков: «Не увидел, что «Бетис» наголову превосходил «Зенит»

18 февраля 2022, 16:57
7

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков дал комментарии по итогам матча с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Ваши впечатления от матча?

– Результат мог быть лучше, но «Зенит» приехал на игру чуть позже «Бетиса». Однако команда после двух быстрых пропущенных голов в этом же тайме вернулась в игру, оказывала давление на соперника.

И исходя из этого есть неплохие шансы на второй матч. С другой стороны, соперник из Испании для нас исторически очень неудобен.

– Как оцените состав «Зенита»?

– На данный момент он оптимален, и те, кто вышел на замену – Сергеев, Алберто – неплохо вошли. Большего ждали от Клаудиньо. Малком играл по-лидерски.

– Оцените игру обороны и вратаря?

– Первый гол – отличная передача со штрафного, попал прямо в голову. Второй мяч – возможно, один из центральных защитников мог чуть раньше встретить бьющего, но он здорово попал.

По третьему голу есть вопросы – Миша Кержаков чуть неудачно отдал, у Ярослава была к этому моменту желтая карточка, и в другой ситуации он бы игрока просто снес.

На мой взгляд, в этой ситуации нужно доигрывать эпизод и играть за своими игроками до конца. К сожалению, получилось так – выровняли игру, сравняли по счету, но глупая ошибка в последние минуты первого тайма все перечеркнула.

– К Дзюбе были вопросы, много критики, но он сыграл хороший матч. Вы удивлены его игрой и удивлены ли его заменой?

– Тренер лучше видит и чувствует – возможно, Дзюба подустал и хотели уже доиграть за счет более легкого состава.

Дзюба провел достаточно хороший матч, гол забил хороший, но с его уровнем мастерства надо было забивать и второй – но немного не повезло.

Много раз говорили на эту тему – когда конкретно что-то против Артема настроено, он мобилизуется и показывает свой лучший футбол.

– Ваша оценка замен?

– Мостовой не совсем хорошо вошел. Остальные – неплохо. Правильные замены, какие-то чуть лучше сработали, какие-то чуть хуже.

Алберто и Сергеев неплохо вошли, были активны, старались цепляться за мячи. Когда вывалился Кузяев, мог отдавать параллельно на Алберто, но принял решение бить сам. Оба этих форварда внесли разнообразие в игру.

– Клаудиньо провел не лучший матч. Почему?

– Когда он попадает под такие команды, не всегда уверенно играет. В начале матча, когда высока интенсивность, есть прессинг, ему тяжело. Когда соперник устает, становится легче. Но мы привыкли к тому, что Клаудиньо играет гораздо ярче.

– С чем связан ваш оптимизм, что нужно сделать, чтобы пройти дальше?

– «Зенит», за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощенно и в атаку.

Не увидел, что «Бетис» наголову нас превосходил. Единственное – возможно, в ответной игре выйдут у испанцев основные футболисты, но не думаю, что они значительно сильнее тех, кто играл в Питере.

  • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
  • Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Зенит Бетис Широков Роман
Комментарии (7)
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Fusballer
1645192693
Превосходит на голову, на тренерскую голову!
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Psih86
1645192789
В гостях забить больше чем хозяева, что ещё нужно???
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Hektor 84
1645194417
Дурь сморозил
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paracetamol
1645196338
Согласен, я тоже не увидел, Зенит был сильнее. Но тактика, тактика убогая!
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ySS
1645199936
Шансы, конечно, у милеровцев есть, но оптимизма, уверен, ни кто не испытывает. Ну, кроме, оголтелых. Большой плюс, что Семак, не взирая на разницу в готовности, погнал своих в атаку, а не стал играть на контрах. С другой, второй тайм, примерские отбивались не из последних сил и отбились.
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Томик
1645671717
Я так и не понял, когда он отсидел?
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