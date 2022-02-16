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  • УЕФА открыл дело из-за антироссийских и антипутинских кричалок украинских фанатов на футзальном Евро-2022

УЕФА открыл дело из-за антироссийских и антипутинских кричалок украинских фанатов на футзальном Евро-2022

16 февраля 2022, 18:46
47

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков во время матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Россией и Украиной (3:2).

Украинские фанаты оскорбляли президента России Владимира Путина и призывали убивать русских.

  • Расследование инициировал РФС.
  • В финале Евро-2022 Россия проиграла Португалии (2:4).
  • Украина уступила в матче за 3-е место Испании.

УЕФА расследует антироссийские и антипутинские кричалки украинских фанатов на футзальном Евро-2022

Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (47)
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R_a_i_n
1645028911
За такой призыв дисквалифицировать на 5 лет.
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Skull_Boy
1645029387
Знаем уже эту песню, где ничего им не будет
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Красногорск_Фан
1645029505
Ну это были не кричалки. Это была целенаправленная провокация. За такое и санкции должны быть соразмерными. По самое это самое.
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alex1951
1645029805
Tо есть ,по логике, пшекам дорога на стык в Москву - ку ку....... ..заслужили.......... Тяжело придется Шеве и Левану.....
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Hektor 84
1645031196
Накладывать санкции. И не штрафами. А пропуском следующего евро или на следующий евро бан укро фанатам и болелам.
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"supermax"
1645031333
хохлы поехали кукухой...зато когда они приезжают к нам им сразу дают работу и снимают квартиру....о х у и т е л ь н о....хотя наверное я путаю хохлов с пендосовскими подстилками
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За Московский ЦСКА
1645037942
На 3 года запретить играть в еврокубках, а крымские клубы допустить к чемпионату России, начиная со 2 лиги.
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BRO_football
1645042526
Сейчас выяснится, что данные кричалки скандировали российские фанаты под прикрытием с целью дискредитировать миролюбивую Украину.
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AtticusFinch1
1645046057
Какие санкции, какой пропуск евро?в чём они не правы?Как только хохлы что-то сказали про Путина и рашку,так всё враги,но спросите здравомыслящих,как большинство россиян "уважает" плешивого и сколько у нас кремлеботов с ватниками в стране
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Demgel
1645218482
На трибуне "кто бы там" не был,это люди Бараны.На игре не могли просто заткнуть свои рты и просто поддерживать сборную????А УЕФА наконец-то проснулась,но не думаю что будет строгое решение......так пару игр, тут же Россия замешана.Надо было вообще без фанов проводить игру,раз есть такие тупые и недалекие фанатики.
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