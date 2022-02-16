УЕФА открыл дело из-за антироссийских и антипутинских кричалок украинских фанатов на футзальном Евро-2022

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков во время матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Россией и Украиной (3:2).

Украинские фанаты оскорбляли президента России Владимира Путина и призывали убивать русских.

Расследование инициировал РФС.

В финале Евро-2022 Россия проиграла Португалии (2:4).

Украина уступила в матче за 3-е место Испании.

УЕФА расследует антироссийские и антипутинские кричалки украинских фанатов на футзальном Евро-2022

Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти