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    УЕФА открыл дело из-за антироссийских и антипутинских кричалок украинских фанатов на футзальном Евро-2022

    УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков во время матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Россией и Украиной (3:2).

    Украинские фанаты оскорбляли президента России Владимира Путина и призывали убивать русских.

    • Расследование инициировал РФС.
    • В финале Евро-2022 Россия проиграла Португалии (2:4).
    • Украина уступила в матче за 3-е место Испании.

    УЕФА расследует антироссийские и антипутинские кричалки украинских фанатов на футзальном Евро-2022

    Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

    Источник: сайт УЕФА

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