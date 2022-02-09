УЕФА расследует антироссийские и антипутинские кричалки украинских фанатов на футзальном Евро-2022

УЕФА обратил внимание на поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Россией и Украиной (3:2). Они оскорбляли российского президента Владимира Путина и призывали убивать русских.
Дисциплинарный комитет УЕФА ведет расследование. К Украинской ассоциации футбола (УАФ) могут применить санкции.
- Расследование инициировал РФС.
- В финале Евро-2022 Россия проиграла Португалии (2:4).
- Украина уступила в матче за 3-е место Испании.
Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти
Источник: УЕФА