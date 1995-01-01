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    УЕФА расследует антироссийские и антипутинские кричалки украинских фанатов на футзальном Евро-2022

    УЕФА обратил внимание на поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Россией и Украиной (3:2). Они оскорбляли российского президента Владимира Путина и призывали убивать русских.

    Дисциплинарный комитет УЕФА ведет расследование. К Украинской ассоциации футбола (УАФ) могут применить санкции.

    • Расследование инициировал РФС.
    • В финале Евро-2022 Россия проиграла Португалии (2:4).
    • Украина уступила в матче за 3-е место Испании.

    Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3695

      tarasofka 1 час назад

      фигасе, у путина даже свой профиль на бомбардире есть. а у новичка цска нет.

      1
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      Рейтинг: +488

      Янвapь 69 > tarasofka 1 час назад

      бомжиха, ты и здесь кучу навалила ?

      0
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      Рейтинг: +2160

      Январь 59 1 час назад

      Будет звонок из Госдепа и кричалки признают чистой правдой.

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