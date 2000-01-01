Гвардиола – о продлении контракта с «Ман Сити»: «Я не стану Фергюсоном, не беспокойтесь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении контракта с клубом.
– Вы готовы остаться в «Ман Сити» на 10-15 лет?
– Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года (до конца контракта) — большой срок для футбола.
Наша гармония помогает: мы выиграли 18 из 20 последних матчей и проиграли только «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно.
- Гвардиола тренирует «Ман Сити» с лета 2016 года.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.
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