Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Реалом»

Сегодня, 15 февраля, «ПСЖ» и «Реал» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча в Париже начнется в 23:00 по Москве.

Матч обслужит итальянец Даниэле Орсато.

Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

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