Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Реалом»

Всем привет! Я честно такого еще не видел.
Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Сегодня, 15 февраля, «ПСЖ» и «Реал» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча в Париже начнется в 23:00 по Москве.
- Матч обслужит итальянец Даниэле Орсато.
- Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.
Анчелотти: «Хотим выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов»
Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)