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    Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграет с «Реалом»

    Сегодня, 15 февраля, «ПСЖ» и «Реал» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча в Париже начнется в 23:00 по Москве.

    • Матч обслужит итальянец Даниэле Орсато.
    • Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

    Анчелотти: «Хотим выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов»

    Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

    Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Он примет решение вместе с Анчелотти в последний момент (AS)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      fghyut 43 минуты назад

      Всем привет! Я честно такого еще не видел.
      Где то месяц назад нашел сайт прогнозов на футбол, заходит 8 из 10 но прикол в том, что если ставка не заходит вам компенсируют 30% от проигрыша и дают бесплатную замену.
      30% карл, то есть, даже если и проиграешь одну две ставки, тебе возвращают 30% суммы на твою карту. Где вы такое видели? Вот и я нигде! Если кому интересно вот сайт king-ball.ru


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