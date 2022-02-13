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  • Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

13 февраля 2022, 18:24
11

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не верит, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд смогут единолично доминировать в футболе. Поляк считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси более сильными.

«Я не представляю момента, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в международном футболе так же, как Криштиану Роналду и Лионель Месси делали это на протяжении последних 12 лет», – сказал поляк.

  • У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».
  • Мбаппе и Холанд – самые дорогие игроки в мире (160 и 150 миллионов евро соответственно).
  • У Левандовски за карьеру забит 601 гол.

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Источник: твиттер Goal
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария ПСЖ Боруссия Д Манчестер Юнайтед Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (11)
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Lipatoff
1644771523
А они и не будут... зазвездились раньше времени, а по факту ничего ещё не выиграли, французику фортануло конечно чемпионом мира стать, но это были не его заслуги, на чемпионате Европы обделался по полной, а легендарные в этом возрасте решали матчи индивидуально
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portero
1644775514
Денег уже много им платят, а пахать при таких деньгах не каждый может себя заставить...
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Demgel
1644775756
Время покажет но потенциал огромный что у одного, что у другого.И хватит тут говорить что вот только Месси и Рон,что за мышление???У обоих были великолепные партнеры.
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Plyash
1644779225
Левандовский прав - эта молодёжь уровень Лео и Криша не потянет,тем более на протяжении стольких лет.
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Axe111
1644791355
Естественно нет
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житель СПб
1644821890
Мне тоже в это не верится! И характеры не те. и личности. Да и футбол уже другой. Посмотрим.
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