Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не верит, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд смогут единолично доминировать в футболе. Поляк считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси более сильными.

«Я не представляю момента, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в международном футболе так же, как Криштиану Роналду и Лионель Месси делали это на протяжении последних 12 лет», – сказал поляк.