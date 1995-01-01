Левандовски: «Не представляю, что Мбаппе и Холанд будут так же доминировать, как Месси и Роналду»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не верит, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд смогут единолично доминировать в футболе. Поляк считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси более сильными.

«Я не представляю момента, что Мбаппе и Холанд будут доминировать в международном футболе так же, как Криштиану Роналду и Лионель Месси делали это на протяжении последних 12 лет», – сказал поляк.

У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

Мбаппе и Холанд – самые дорогие игроки в мире (160 и 150 миллионов евро соответственно).

У Левандовски за карьеру забит 601 гол.

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