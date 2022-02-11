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    Директор «Барсы» Алемани – об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»

    Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о решении клуба не продлевать контракт с форвардом Лионелем Месси, который ушел в «ПСЖ».

    «К сожалению, уход Лео не стал для нас сюрпризом. Тогда мы не могли поступить иначе. Такова реальность.

    Единственный вариант, при котором Месси мог остаться в «Барсе», присоединиться к инициативе, участвовать в которой мы не хотели (речь о сделке с CVC – примечание «Бомбардира»).

    Мы решили, что клуб выше любого человека. Из-за ухода Месси «Барса» много потеряла на рекламе», – сказал Алемани.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +406

      Suvorov51 9 минут назад

      Да. вот вам и отношение. барса выше месси. а то что человек в ней с 11 лет барсу это не волнует. хотя в россии еще хуже относятся к спортсменам. которые отдали все силы. хотя многие и не бесплатно

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